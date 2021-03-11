Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины может национализировать предприятие Донецкоблгаз после проведения проверки. Об этом заявил секретарь СНБО Алексей Данилов 11 марта

Данилов сообщил, что Донецкоблгаз принадлежит компаниям, зарегистрированным в Гонконге. «Все, кто предал Украину, будут наказаны»: чего ждут от сегодняшнего заседания СНБО © president.gov.ua

«В случае выявления нарушений Донецкоблгаз будет возвращен в государственную сферу управления», — сказал секретарь СНБО.

Как отметил журналист Сергей Лещенко, владельцев Донецкоблгаза связывают с владельцем группы компаний «Газ Украина» и медиахолдинга UMH Group, олигархом Сергеем Курченко, бежавшим после госпереворота в РФ.

Ранее, как сообщила пресс-служба Донецкоблгаза, НАК "Нафтогаз Украины" прекратил поставки природного газа "Донецктеплокоммунэнерго".

Кроме того, 9 марта работа предприятия была заблокирована правоохранителями из-за сообщений о минировании на его территории, которые поступили двумя днями ранее. Также на предприятии сообщали о нападениях на сотрудников со стороны «представителей общественности».