Совет национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) продлил санкции против двух российских банков, заявил на брифинге по итогам заседания 11 марта секретарь СНБО Алексей Данилов

«На сегодняшний день у нас было два российских банка, которые попали под санкции еще в 2019 году. 19 марта заканчивался срок. Двум этим банкам продлен срок санкций на три года», — сказал секретарь СНБО, не уточняя, о каких банках идет речь.

В марте 2017 года Украина ввела санкции против всех пяти работающих в стране структур российских госбанков: Сбербанка и ВТБ, БМ Банка («внучка» ВТБ), Проминвестбанка («дочка» ВЭБа) и VS Bank («внучка» Сбербанка).

Санкции Зеленского и вечно нападающий Путин © пресс-служба президента Украины

Известно, что в марте 2019 года их продлили на два года в отношении Сбербанка, ВТБ, Проминвестбанка («дочка» ВЭБа) и «БМ-2018» («внучка» ВТБ).

Так как Сбербанк к тому времени продал БМ Банк, санкции против последнего не продлевались.