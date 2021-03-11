СНБО на заседании в четверг, 11 марта, рассмотрел стратегию «деоккупации» Крыма. Об этом на брифинге сообщил секретарь СНБО Алексей Данилов

Порошенко объяснил, почему Украина осталась без Крыма © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

По его словам, документ содержит «четкий указатель» того, как Украина собирается реинтегрировать Крым.

Крым и Севастополь стали российскими регионами после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором более 90% избирателей поддержали воссоединение с Россией.

По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма закрыт окончательно.