Порошенко объяснил, почему Украина осталась без Крыма
Порошенко объяснил, почему Украина осталась без Крыма
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«Второй вопрос, который мы проговаривали, — это стратегия деоккупации и реинтеграции временно оккупированных территорий Автономной республики Крым и города Севастополя. Это первый фундаментальный документ со времени оккупации крымского полуострова Российской Федерацией», — сказал Данилов.

По его словам, документ содержит «четкий указатель» того, как Украина собирается реинтегрировать Крым.

Крым и Севастополь стали российскими регионами после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором более 90% избирателей поддержали воссоединение с Россией.

По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма закрыт окончательно.

 

 