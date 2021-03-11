«Второй вопрос, который мы проговаривали, — это стратегия деоккупации и реинтеграции временно оккупированных территорий Автономной республики Крым и города Севастополя. Это первый фундаментальный документ со времени оккупации крымского полуострова Российской Федерацией», — сказал Данилов.
По его словам, документ содержит «четкий указатель» того, как Украина собирается реинтегрировать Крым.
Крым и Севастополь стали российскими регионами после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором более 90% избирателей поддержали воссоединение с Россией.
По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма закрыт окончательно.