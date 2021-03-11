СБУ проверит обстоятельства ратификации так называемых Харьковских соглашений 2010 года, которые регулировали пребывание Черноморского флота РФ в Крыму. Об этом 11 марта на брифинге сообщил секретарь СНБО Алексей Данилов

«Харьковские соглашения ратифицировали очень быстро, через 4 дня после подписания. СБУ может возбудить дело по статье "государственная измена". Голосовало много интересных персонажей, которые продолжают оставаться в политике", — сказал секретарь Совбеза Алексей Данилов.

Харьковчане разных стран: У нас общее горе © РИА Новости, Игорь Чекачков | Перейти в фотобанк Владимира Литвина, который в то время занимал должность спикера Верховной Рады. Сейчас он предлагает себя на должность ректора КНУ имени Шевченко. По словам Данилова, он лишен морального права делать это.

Соглашение между РФ и Украиной по вопросам пребывания Черноморского флота России на территории Украины было подписано 21 апреля 2010 года в Харькове. Своими подписями документ скрепили президент России Дмитрий Медведев и его украинский коллега Виктор Янукович.

За это решение в Верховной Раде проголосовали 236 депутатов, несмотря на протесты оппозиции, при необходимых 226 голосах.