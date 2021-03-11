«УВКПЧ продолжало документировать случаи языка вражды и угроз национальным меньшинствам, в том числе ромам, русско- и венгроязычным лицам, иностранным студентам. Зафиксирована новая волна ненависти и угроз критикам закона о государственном языке», — цитирует агентство главу Мониторинговой миссии ООН по правам человека на Украине Матильду Богнер.
По ее данным, больше всего подвергаются гонениям на Украине цыгане, нередко они становятся объектом подстрекательств к насилию.
«УВКПЧ обеспокоенно, что полиция в дальнейшем расследует такие дела по менее серьезной квалификации и не учитывает мотивы нападений, которые совершаются по признакам идентичности потерпевших», — сказала Богнер.
По ее мнению, «власть должна выступать с осуждением нападений, угроз, запугивания, языка вражды и систематически поддерживать правоохранительные органы для обеспечения быстрого, непредвзятого и эффективного расследования таких инцидентов».
Также глава миссии обратила внимание на то, что с 16 января 2021 года возросло количество нападений и угроз в отношении лиц, открыто критикующих закон о государственном языке либо одобрительно высказывающихся о русском языке.
Богнер заявила, что «органам власти следует публично осуждать эти инциденты и возбуждать расследования при необходимости».