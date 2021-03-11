Мониторинговая миссия ООН по правам человека на Украине в 2020 году зафиксировала применение языка вражды и угроз в отношении национальных меньшинств, говорится в докладе Управления Верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ), передает «Интерфакс» 11 марта

«УВКПЧ продолжало документировать случаи языка вражды и угроз национальным меньшинствам, в том числе ромам, русско- и венгроязычным лицам, иностранным студентам. Зафиксирована новая волна ненависти и угроз критикам закона о государственном языке», — цитирует агентство главу Мониторинговой миссии ООН по правам человека на Украине Матильду Богнер.

По ее данным, больше всего подвергаются гонениям на Украине цыгане, нередко они становятся объектом подстрекательств к насилию.

«УВКПЧ обеспокоенно, что полиция в дальнейшем расследует такие дела по менее серьезной квалификации и не учитывает мотивы нападений, которые совершаются по признакам идентичности потерпевших», — сказала Богнер.

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Также глава миссии обратила внимание на то, что с 16 января 2021 года возросло количество нападений и угроз в отношении лиц, открыто критикующих закон о государственном языке либо одобрительно высказывающихся о русском языке.

Богнер заявила, что «органам власти следует публично осуждать эти инциденты и возбуждать расследования при необходимости».