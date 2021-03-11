Как утверждают в СБУ, таким образом организаторы схемы уклонялись от уплаты налогов в бюджет Украины.
Уголовное дело возбуждено в том числе по статьям «злоупотребление властью» и «изготовление подакцизных товаров».
Сейчас сотрудники СБУ проводят более 140 обысков в 13 офисах, на семи нефтебазах, 13 морских судах, 105 АЗС и двух отделах таможенного оформления.
Как сообщалось ранее, СБУ и Государственная налоговая служба (ГНС) проводят обыски в офисах автозаправочных станций Glusco, которые связывают с сопредседателем партии «Оппозиционная платформа — за жизнь» Виктором Медведчуком.