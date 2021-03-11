Сотрудники СБУ раскрыли теневую схему оборота некачественных нефтепродуктов, которая нанесла ущерб государству на 240 млн гривен (почти 641 млн рублей). Об этом 11 марта сообщила пресс-служба ведомства

СБУ нагрянула с обысками на заправки друга Медведчука — СМИ © из открытых источников

Уголовное дело возбуждено в том числе по статьям «злоупотребление властью» и «изготовление подакцизных товаров».

Сейчас сотрудники СБУ проводят более 140 обысков в 13 офисах, на семи нефтебазах, 13 морских судах, 105 АЗС и двух отделах таможенного оформления.

Как сообщалось ранее, СБУ и Государственная налоговая служба (ГНС) проводят обыски в офисах автозаправочных станций Glusco, которые связывают с сопредседателем партии «Оппозиционная платформа — за жизнь» Виктором Медведчуком.