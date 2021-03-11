Юлия Тимошенко теоретически может занять пост премьер-министра Украины при президенте Владимире Зеленском, но в реальности для этого мало оснований. Об этом рассказал украинский политолог Руслан Бизяев в интервью изданию Украина.ру

«Не хватает плети»: Тимошенко покритиковала партию Зеленского в образе леди-вамп © Yan Dobronosov Андрей Ермак в ответ на вопрос, возможно ли расширение парламентского монобольшинства, в том числе за счет фракции «Батькивщины», заявил, что «все возможно».

Эксперт отметил, что если правящей партии «Слуга народа» не хватает голосов, всегда есть мажоритарщики и две-три фракции, которые могут дать необходимое количество голосов.

«Теоретически и доллар может стоить 32 рубля, но с практической точки зрения я в этом сомневаюсь. Точно так же я интерпретирую слова Андрея Борисовича, что да, теоретически это возможно, а вот в практической плоскости я не вижу сейчас ни одной предпосылки к формированию такой коалиции», — указал Бизяев.

В данном случае коалиция с любой из политических сил безотносительно их текущей позиции — ОПЗЖ, «Голосом», «Европейской солидарностью», «Батькивщиной» — для «Слуги народа» будет означать шаг в политическую пропасть, тем более что сейчас у них и так не все в порядке с рейтингом, указал политолог.

«Слуга народа» готов осуществить непубличное сотрудничество и ситуативное голосование с другими партиями, но глобальной коалиции не будет, заключил собеседник издания.

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