Служба безопасности Украины (СБУ) и Государственная налоговая служба (ГНС) проводят обыски в офисах автозаправочных станций Glusco, которые связывают с сопредседателем партии «Оппозиционная платформа - за жизнь» Виктором Медведчуком. Об этом сообщает издание Еnkorr 11 марта

«У нас маски-шоу во всех офисах, заправках, нефтебазах. Пломбируют колонки и резервуары, отключают видеонаблюдение… Кое-где доходит до рукопашной», — сообщил собеседник издания.

Также, по его словам, в офисах АЗС ведется изъятие документации, компьютеров. Порошенко станет подозреваемым по делу Медведчука — СМИ © Facebook, Петро Порошенко

Отмечается, что обыски проводят в связи с решением судьи Киевского районного суда Харькова Садовского К.С. от 26 февраля и 1 марта в рамках расследования уголовных производств, начатых 30 января 2019 года. В рамках дела расследуются незаконные поставки нефтепродуктов с неподконтрольной Украине территории Донецкой и Луганской областей, а также из Российской Федерации на Украину.

По данным СМИ, владелец сети АЗС — швейцарская фирма Glusco energy S.A. израильского бизнесмена Нисана Моисеева, который является другом Виктора Медведчука.

Ранее СНБО принял решение о введении санкций против Медведчука, его жены Оксаны Марченко и ряда лиц, среди которых есть граждане России. Также были введены ограничения против 19 юридических лиц, связанных с Медведчуком и Марченко. Причиной введения санкций стало расследование СБУ о финансировании терроризма.