Как уточняется, согласно кредитной программе МВФ для Украины, Киев платит не только проценты за полученные транши, но и комиссию за выделенные на текущий год средства фонда (Commitment fee).
МВФ возвращает взнос, соответствующий сумме транша, после его получения.
В 2020 году НБУ уплатил $8 млн Commitment fee за первые 12 месяцев новой программы Stand-by 2020, которая предполагала выделение порядка $5,2 млрд.
Из них МВФ вернул $4 млн долларов за выбранный Украиной транш в размере 2,1 млрд долларов.
Так как остальная часть выделенных для Украины $5,2 млрд не была получена в 2020 году, $4 млн остались у МВФ.
Вопрос уплаты комиссии в этом году будет определяться в мае-июне.