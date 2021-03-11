Украина выплатила Международному валютному фонду $4 млн за транши, запланированные, но не полученные в 2020 году, сообщило интернет-издание BusinessUA.Com 11 марта со ссылкой на украинский Нацбанк (НБУ)

Как уточняется, согласно кредитной программе МВФ для Украины, Киев платит не только проценты за полученные транши, но и комиссию за выделенные на текущий год средства фонда (Commitment fee).

Деньги МВФ для Украины. Что мешает «большему прогрессу» с Фондом © РИА Новости, Алексей Фурман | Перейти в фотобанк

В 2020 году НБУ уплатил $8 млн Commitment fee за первые 12 месяцев новой программы Stand-by 2020, которая предполагала выделение порядка $5,2 млрд.

Из них МВФ вернул $4 млн долларов за выбранный Украиной транш в размере 2,1 млрд долларов.

Так как остальная часть выделенных для Украины $5,2 млрд не была получена в 2020 году, $4 млн остались у МВФ.

Вопрос уплаты комиссии в этом году будет определяться в мае-июне.