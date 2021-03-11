Украина надеется получить максимальный доступ к участию в миссиях, операциях и учениях НАТО. Об этом заявила вице-премьер Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина в ходе встречи с командующим Cухопутных войск НАТО в Европе, генерал-лейтенантом Роджером Клутье

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Это подразумевает в том числе назначение украинских представителей на должности в штабе НАТО, командных структурах и ведомствах, достижение совместимости ВСУ с войсками государств-членов и обмен закрытой информацией между Украиной и НАТО.

Такой взаимообмен должен происходить в режиме реального времени по безопасным каналам связи в соответствии со стандартами Альянса.

Украина стала партнером НАТО с расширенными возможностями 12 июня прошлого года. Кроме Украины этим статусом обладают Швеция, Финляндия, Австралия, Иордания и Грузия.