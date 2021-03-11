Вместе с министром прививку в прямом эфире сделали нескольким медработникам.

По словам Ткаченко, вакцинация необходима для возвращения страны в привычный режим, и чем больше людей вакцинируются, тем скорее удастся остановить пандемию коронавируса.

Полуголый Зеленский вакцинировался от COVID-19 — фото
Полуголый Зеленский вакцинировался от COVID-19 — фото
© president.gov.ua

«Я был поражен тем, как компания вакцинации врачей фактически провалилась в Черновцах… Поэтому решил сам принять участие в популяризации вакцинации», — написал он.

Ткаченко призвал украинских звезд и политиков также принять участие в продвижении вакцинации.

Ранее Минздрав внес изменения в национальный план вакцинации, чтобы президент страны и другие чиновники могли вне очереди пройти вакцинацию. Первым из чиновников публично привился от коронавируса министр здравоохранения Максим Степанов. Вслед за ним в прямом эфире привился президент Владимир Зеленский.

 

 

 