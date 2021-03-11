По его словам, промышленность Белоруссии понесла финансовые потери из-за проблем, связанных с введением ограничений на перемещение товаров, и срывов контрактов.
В 2020 году объем промышленного производства Белоруссии сократился на 0,7% по сравнению с 2019 годом.
Ранее глава МИД Белоруссии Владимир Макей заявил, что в прошлом году страна экспортировала свою продукцию в 176 стран, несмотря на коронавирусные ограничения.
Россия и Белоруссия 19 февраля заключили Межправительственное соглашение о перевалке белорусских нефтепродуктов на экспорт через морские порты РФ. Документ предусматривает перевалку более 9,8 миллиона тонн грузов в морских портах РФ на Балтике в 2021-2023 годах.
Петербургский нефтяной терминал (ПНТ) 10 марта принял первую партию нефтепродуктов из Белоруссии в объеме 3,6 тысячи тонн.