Из-за пандемии коронавируса промышленность Белоруссии недосчиталась более миллиарда долларов. Об этом 11 марта заявил первый заместитель министра промышленности Белоруссии Сергей Гунько, слова которого приводит БелТА

Месть за протесты. В Белоруссии увольняют тех, кто в августе 2020 года поддержал оппозицию © РИА Новости, Алексей Майшев | Перейти в фотобанк

В 2020 году объем промышленного производства Белоруссии сократился на 0,7% по сравнению с 2019 годом.

Ранее глава МИД Белоруссии Владимир Макей заявил, что в прошлом году страна экспортировала свою продукцию в 176 стран, несмотря на коронавирусные ограничения.

Россия и Белоруссия 19 февраля заключили Межправительственное соглашение о перевалке белорусских нефтепродуктов на экспорт через морские порты РФ. Документ предусматривает перевалку более 9,8 миллиона тонн грузов в морских портах РФ на Балтике в 2021-2023 годах.

Петербургский нефтяной терминал (ПНТ) 10 марта принял первую партию нефтепродуктов из Белоруссии в объеме 3,6 тысячи тонн.