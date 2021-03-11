Вице-премьер-министр Олег Уруский — министр по вопросам стратегических отраслей промышленности — назвал одну из тем сегодняшнего заседания Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины в комментарии журналистам телеграм-канала Pavlovsky News

По словам Уруского, среди пунктов сегодняшней повестки дня СНБО в том числе и оборонные заказы. «Все, кто предал Украину, будут наказаны»: чего ждут от сегодняшнего заседания СНБО © president.gov.ua

Помимо этого в Офисе президента заявили, что Совбез страны рассмотрит вопрос введения санкций в отношении чиновников Белоруссии.

Кроме того, по данным украинских СМИ, на заседании 11 марта может быть рассмотрен ряд стратегически важных для государства вопросов, в том числе вопрос ареста одного из лидеров ОПЗЖ Виктора Медведчука и запрета Партии Шария.

Ранее президент Владимир Зеленский заявил, что обеспокоен процессом формирования и выполнения государственного оборонного заказа по результатам прошлого года.

Ранее в Раде появились слухи о возможной отставке Уруского. Премьер-министр Денис Шмыгаль требовал от него объяснений после появления в соцсети снимка, на котором он был запечатлен рядом с главой Чечни Рамзаном Кадыровым.