Влиятельный украинский журналист Дмитрий Гордон заявил, что состав Кабинета министров Украины нужно изменить, пригласив в него тех, кто хочет и умеет работать. Его слова прозвучали в эфире телеканала «Украина 24» 9 марта

«Я считаю, что залог успеха Украины сегодня в создании правительства спасения… Собрать всех, кто в состоянии поработать для страны и сказать: "Ребята, создаем правительство национального спасения, не политическое», — сказал журналист.

По его словам, президенту Владимиру Зеленскому в правительство нужно пригласить экс-президента Грузии Михаила Саакашвили, отставных премьеров Юлию Тимошенко, Арсения Яценюка и Владимира Гройсмана, бывшего вице-премьер-министра, бизнесмена Сергея Тигипко, экс-главу СБУ Игоря Смешко, действующего министра внутренних дел Арсена Авакова.

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Он заявил, что считает себя автором идеи создания правительства национального спасения, которая «может послужить Украине».

Гордон уточнил, что его интересует ответная реакция высшей украинской власти на его предложение.