«Я считаю, что залог успеха Украины сегодня в создании правительства спасения… Собрать всех, кто в состоянии поработать для страны и сказать: "Ребята, создаем правительство национального спасения, не политическое», — сказал журналист.
По его словам, президенту Владимиру Зеленскому в правительство нужно пригласить экс-президента Грузии Михаила Саакашвили, отставных премьеров Юлию Тимошенко, Арсения Яценюка и Владимира Гройсмана, бывшего вице-премьер-министра, бизнесмена Сергея Тигипко, экс-главу СБУ Игоря Смешко, действующего министра внутренних дел Арсена Авакова.
Гордон считает, что вышеназванные персоны должны договориться между собой, кто будет премьер-министром, разобрать посты и начать «спасать страну».
Он заявил, что считает себя автором идеи создания правительства национального спасения, которая «может послужить Украине».
Гордон уточнил, что его интересует ответная реакция высшей украинской власти на его предложение.