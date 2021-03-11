На днях киевская группа Go_A презентовала клип на песню «Шум», с которой в мае представит Украину на «Евровидении-2021». В съемках музыканты использовали птицу, занесенную в Красную книгу страны, о чем зоозащитники сообщили на странице UAnimals в Facebook 11 марта

«Сразу несколько независимых орнитологов, просмотрев видео, подтвердили, что в клипе сняли не обычную птицу, а представителя вида канюк степной, который на Украине находится под угрозой исчезновения. В середине прошлого века численность этих пернатых на нашей территории настолько уменьшилась, что вид даже считали исчезнувшим», — говорится в сообщении группы.

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В группе подчеркнули, что болеют за победу своей страны на песенном конкурсе, но эксплуатацию животных считают «жестокостью и пережитком прошлого, и нам стыдно, что именно в этом контексте нашу страну будут видеть в мире».

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Группа Go_A должна была представить Украину на «Евровидении» в прошлом году, но из-за карантина музыкальное состязание было отменено, и коллективу дали возможность попробовать силы снова.

Участники бэнда написали еще несколько песен, одну из которых, под названием «Шум», жюри выбрало для конкурса. Музыканты сняли клип, но трек и видео под него раскритиковали украинцы.

Позже группа решила переделать материал под хронометраж и формат «Евровидения»: композицию сократили, а клип пересняли, добавив в него новые детали, в том числе канюка степного.

В 2021 году песенный конкурс будет проводиться на арене Ahoy в нидерландском Роттердаме. Мероприятие запланировано на 18, 20 и 22 мая.