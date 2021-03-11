Решение властей Украины ввести санкции против телеканалов ZIK, «112 Украина» и NewsOne может повлиять на свободу выражения взглядов в стране. Об этом говорится в докладе Управления Верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ), передает 11 марта «Радио Свобода»*

По словам главы мониторинговой миссии ООН по правам человека в Украине Матильды Богнер, в УВКПЧ признают, что для государства законной целью является защита национальной безопасности, в том числе путем противодействия дезинформации, однако это решение вызывает обеспокоенность. Верховный суд Украины принял иски закрытых телеканалов © РИА Новости, Владимир Федоренко | Перейти в фотобанк

«Управление Верховного комиссара ООН по правам человека обеспокоено тем, что это решение может повлиять на свободу выражения взглядов в Украине, и напоминает, что государства обязаны уважать, защищать и обеспечивать право на свободу выражения взглядов, в том числе право искать, получать и распространять разнообразную информацию и идеи», — сказала она.

В начале февраля президент Украины Владимир Зеленский своим указом ввел в действие решение СНБО о применении санкций сроком на пять лет против телеканалов «112 Украина», NewsOne и ZIK и депутата Верховной Рады от фракции «Оппозиционная платформа — За жизнь» Тараса Козака, который владеет указанными каналами. Телеканалы, попавшие под санкции, являются оппозиционными к власти, и их ассоциируют с сопредседателем ОПЗЖ Виктором Медведчуком.

Позднее журналисты закрытых телеканалов создали новый телеканал «Первый Независимый». После старта вещания его несколько раз блокировали. Секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что против него также могут ввести санкции.

* СМИ, выполняющее функции иностранного агента