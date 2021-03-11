Офис президента Украины дал Службе безопасности страны задание в сжатые сроки подготовить уголовное дело против лидера партии «Европейская солидарность» Петра Порошенко, сказал адвокат политика Илья Новиков 11 марта

Ранее в украинских СМИ появилась информация о том, что Порошенко может стать подозреваемым по делу о государственной измене, открытом против главы политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктора Медведчука.

«Сейчас, по нашей информации, СБУ поручено в короткие сроки найти что-то на Порошенко», — заявил Новиков.

Социологи показали, как Зеленский становится Порошенко © president.gov.ua

Новиков также рассказал, что команда Зеленского активно ищет в Офисе генпрокурора того, кто пойдет на сотрудничество с ними и подпишет документ о предъявлении подозрения Порошенко.

При этом «после всех событий 2019 и особенно 2020 желающих делать это, очевидно, не так много, как раньше», считает Новиков.

Напомним, ранее против Порошенко был открыт ряд уголовных дел, в том числе по факту организации Керченской провокации, когда украинские военные катера вторглись в российские воды у Керченского пролива и были задержаны российскими пограничниками.

Ни одно дело против Порошенко не дошло до суда, а его фракция в Верховной Раде несколько раз поддержала законопроекты президента Владимира Зеленского.