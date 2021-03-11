Предприниматели из Ивано-Франковской области, где была объявлена «красная» зона из-за высокой заболеваемости COVID-19, заблокировали дорогу на горнолыжный курорт «Буковель» с требованием его закрыть. Об этом 11 марта сообщает местное издание «Галка»

«Акция началась около 10:00 (11:00 мск. — Ред.), ее участники двигаются по пешеходному переходу на въезд в "Буковель"», — говорится в сообщении.

Как рассказали организаторы, акция является предупредительной. По данным представительницы «SaveФОП — Прикарпатье» Людмилы Климчук, в акции принимают участие представители среднего бизнеса из Ивано-Франковска, Калуша, Долины и Коломыи.

Предприниматели требуют разъяснений, почему работать запретили, а налоги и аренду не отменили, цены на коммунальные услуги повысили, коронавирус распространяется, а лечение платное. Украинский «Буковель» решил работать, несмотря на карантин © commons.wikimedia.org, YanaHolub

Также отмечается, что если источником распространения вируса является курорт «Буковель», то нужно срочно его закрыть, чтобы прервать цепь распространения вируса. Предприниматели требуют равных условий ведения бизнеса.

Ивано-Франковская область находится в «красной» зоне карантина. При этом курорт «Буковель» продолжает работать с некоторыми ограничениями. Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что заведения работают согласно карантинным ограничениям «красной» зоны. Сейчас там большинство предпринимателей не работают.

На Украине ситуация с коронавирусом остается напряженной. Текущий карантин продлен до апреля. Страна вышла из жесткого локдауна с 24 января. Массовая вакцинация в Украине началась 24 февраля. Пока на Украину поступили 500 тысяч доз вакцины Covishield. Очередная партия ожидается в начале марта.

Первым из чиновников привился министр здравоохранения Максим Степанов. Следом также привился президент Владимир Зеленский.