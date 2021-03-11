Народный депутат от «Слуги народа» Роман Грищук предложил перевести Украину в уникальный часовой пояс, как у Индии, Ирана и Мьянмы. Об этом он сообщил 11 марта в своем Facebook

Время застыло. Зачем Украина отказывается от перевода часов © РИА Новости, Константин Чалабов | Перейти в фотобанк

Поэтому депутат предложил часовой пояс +2:30 по Гринвичу.

«Как компромиссный вариант, подал правку 2:30 по Гринвичу. Такой часовой пояс сделает пики рассвета зимой и летом не такими разительными, но Украина будет только в своем уникальном часовом поясе (как Индия, Бирма (Мьянма. — Ред.), Иран, остров Ньюфаундленд). На правке настаивать не буду, но профильному комитету расширю поле для дискуссии при подготовке ко второму чтению», — написал он.

В феврале парламентский комитет по вопросам экономического развития одобрил идею первого зампредседателя Рады Руслана Стефанчука отменить зимнее и летнее время. А 3 марта Рада поддержала в первом чтении законопроект № 4201 «Об исчислении времени в Украине».