Грищук отметил, что если Украина будет в часовом поясе +2 по Гринвичу (зимнее время), то в Киеве 21 июня рассвет наступит слишком рано — в 03:46, а в Харькове солнце взойдет вообще в 03:26. Если же в +3 по Гринвичу (летнее время), то Украина будет с Москвой в одном часовом поясе и в Киеве 21 декабря солнце взойдет в 08:56, а в Ужгороде — аж в 9:21.
Поэтому депутат предложил часовой пояс +2:30 по Гринвичу.
«Как компромиссный вариант, подал правку 2:30 по Гринвичу. Такой часовой пояс сделает пики рассвета зимой и летом не такими разительными, но Украина будет только в своем уникальном часовом поясе (как Индия, Бирма (Мьянма. — Ред.), Иран, остров Ньюфаундленд). На правке настаивать не буду, но профильному комитету расширю поле для дискуссии при подготовке ко второму чтению», — написал он.
В феврале парламентский комитет по вопросам экономического развития одобрил идею первого зампредседателя Рады Руслана Стефанчука отменить зимнее и летнее время. А 3 марта Рада поддержала в первом чтении законопроект № 4201 «Об исчислении времени в Украине».