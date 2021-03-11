По его данным, против Порошенко санкции не будут вводить, поскольку не хотят «делать из него мученика».
«Там будет уголовное дело за трубу (участок нефтепродуктопровода "Самара—Западное направление". — Ред.), на которой сидел не только Медведчук, но и "гетьман" (Порошенко в бытность президентом. — Ред.)», — приводит издание слова неназванного влиятельного представителя партии «Слуга народа».
Как уточняется, у следствия есть данные прослушивания и негласной слежки, «поэтому Порошенко, скорее всего, ждет уголовное дело вместе с Медведчуком».
Ранее экс-депутат Верховной Рады Олег Царев рассказал в интервью изданию Украина.ру, что президент Украины хочет отправить Медведчука за решетку, поскольку уверен, что после этого президент США Джо Байден снизойдет до общения с украинским коллегой.