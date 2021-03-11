Санкций против экс-президента Петра Порошенко не будет, однако он станет еще одним подозреваемым по делу о финансировании терроризма, открытому против главы политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктора Медведчука, сообщило влиятельное интернет-издание «Украинская правда» со ссылкой на источник в партии «Слуга народа»

По его данным, против Порошенко санкции не будут вводить, поскольку не хотят «делать из него мученика».

«Там будет уголовное дело за трубу (участок нефтепродуктопровода "Самара—Западное направление". — Ред.), на которой сидел не только Медведчук, но и "гетьман" (Порошенко в бытность президентом. — Ред.)», — приводит издание слова неназванного влиятельного представителя партии «Слуга народа».

Зеленский против всех: почему силовики нагрянули к Медведчуку и Ахметову © пресс-служба президента Украины

Ранее экс-депутат Верховной Рады Олег Царев рассказал в интервью изданию Украина.ру, что президент Украины хочет отправить Медведчука за решетку, поскольку уверен, что после этого президент США Джо Байден снизойдет до общения с украинским коллегой.