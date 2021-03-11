Украинский центр противодействия дезинформации заработает уже на следующей неделе. Об этом глава Офиса президента Украины Андрей Ермак заявил 11 марта на форуме «Украина 30: Культура. Медиа. Туризм»

Ермак сообщил, что центр будет создан на базе Совета национальной безопасности и обороны (СНБО). Зеленский анонсировал запуск Центра противодействия дезинформации © president.gov.ua

«Этот орган не будет политическим, президент будет осуществлять контроль и следить за его деятельностью. Я уверен, что уже на следующей неделе такой центр начнет работу», — заявил глава Офиса президента.

«Цель пропагандистов, которые работают против Украины, — дестабилизировать ситуацию внутри нашей страны и разъединить Украину с ее союзниками», — добавил он.

Также Ермак отметил, что несколько международных партнеров выразили заинтересованность в участии в работе Центра.

Ранее с инициативой создания Центра в ООН выступил президент Украины Владимир Зеленский. Затем, во время выступления на форуме «Украина 30», он заявил, что «Украина обязательно победит в информационной войне, потому что другого выхода нет».