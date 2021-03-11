Ермак сообщил, что центр будет создан на базе Совета национальной безопасности и обороны (СНБО).
«Этот орган не будет политическим, президент будет осуществлять контроль и следить за его деятельностью. Я уверен, что уже на следующей неделе такой центр начнет работу», — заявил глава Офиса президента.
«Цель пропагандистов, которые работают против Украины, — дестабилизировать ситуацию внутри нашей страны и разъединить Украину с ее союзниками», — добавил он.
Также Ермак отметил, что несколько международных партнеров выразили заинтересованность в участии в работе Центра.
Ранее с инициативой создания Центра в ООН выступил президент Украины Владимир Зеленский. Затем, во время выступления на форуме «Украина 30», он заявил, что «Украина обязательно победит в информационной войне, потому что другого выхода нет».