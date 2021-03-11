Журналист украинского телеканала «1+1» Игорь Колтунов призвал избить российского рэпера Алишера Моргенштерна, у которого скоро гастроли на Украине. О своем отношении к исполнителю он написал на своей странице в Facebook 10 марта

Обматюкает их, как они любят: Пригожин сватает на «Евровидение» Моргенштерна © Моргенштерн/инстаграм

«Может, мальчику пора получить по соплям в городе, крестившем Русь? А то он так и проживет жизнь, думая, что золотой ошейник — это синоним успеха. Я знаю, что прапрапрадедушки Алишера уже наследили в Киеве в ХII веке. Судя по текстам, манеры за восемь веков не изменились. Может, оно нам тут не надо в майке с [президентом РФ Владимиром] Путиным, а?» — написал Колтунов.

Моргенштерн запланировал концерты на Украине летом 2021 года. При этом рэпер уже отметился в этой стране скандалом в 2019 году, когда после пожара в Одессе 4 декабря провел концерт в день национального траура и назвал скорбь украинцев «показухой», призвав их устроить «день крика».

По данным СМИ, Моргенштерн наполовину русский, наполовину башкир.