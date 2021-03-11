Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины не компетентен запрещать ту или иную партию или арестовывать людей. Об этом в комментарии изданию Украина.ру рассказал украинский политолог Кость Бондаренко

В четверг, 11 марта, состоится заседание СНБО, в ходе которого, по данным украинских СМИ, может быть рассмотрен ряд стратегически важных для государства вопросов, в том числе вопрос ареста одного из лидеров ОПЗЖ Виктора Медведчука и запрета «Партии Шария».

«Я, например, не слышал ни от одного источника, что будут рассматриваться подобного рода вопросы [об аресте и запрете деятельности]. Тем более что Совет национальной безопасности и обороны не компетентен запрещать ту или иную политическую силу и арестовывать того или иного человека. Это прерогатива прокуратуры», — сказал политолог.

Блицопрос: Кость Бондаренко о заседании СНБО Украины © РИА Новости, Нина Зотина

«Перед предыдущим заседанием во всех средствах массовой информации говорили о том, что будет рассмотрен вопрос о введении санкций против [экс-президента Украины, депутата Петра] Порошенко. Но все прошло, а санкций нет. Так что посмотрим», — заключил эксперт.

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