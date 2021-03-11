Украинская оппозиция беспомощна и не может предложить никаких контраргументов по поводу незаконных действий власти, считает директор украинского информационно-аналитического центра «Перспектива» Павел Рудяков. Об этом он рассказал в комментарии изданию Украина.ру

Блицопрос: Павел Рудяков о заседании СНБО Украины © РИА Новости, Нина Зотина

«Она в значительной степени формальна. Даже если иметь в виду парламентскую оппозицию, она тиха, как украинская ночь, она беспомощна, она не может предложить никаких контраргументов по поводу любых действий властей, в том числе незаконных и репрессивных», — сказал политолог.

Все, что связано с демократическим процессом, — это имитационные вещи, считает Рудяков.

«А суть происходящего — репрессии и подавление оппонентов в любых формах, в том числе путем судебных исков и внесудебного преследования», — добавил он.

Полностью прочесть мнение политолога можно здесь.