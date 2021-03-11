По словам эксперта, уничтожение партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» в целом не будет иметь никаких последствий для украинской политики, так как оппозиционная деятельность в стране и так сведена к минимуму.
«Она в значительной степени формальна. Даже если иметь в виду парламентскую оппозицию, она тиха, как украинская ночь, она беспомощна, она не может предложить никаких контраргументов по поводу любых действий властей, в том числе незаконных и репрессивных», — сказал политолог.
Все, что связано с демократическим процессом, — это имитационные вещи, считает Рудяков.
«А суть происходящего — репрессии и подавление оппонентов в любых формах, в том числе путем судебных исков и внесудебного преследования», — добавил он.
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