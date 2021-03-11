Спортсменка выложила в сеть фото в купальнике, прикрыв пятую точку смайликом в виде сердечка. Те, кто хотели увидеть снимок целиком, могли перейти на сайт с откровенными фотографиями и видео Мороз. Пользование этим ресурсом стоит $9,99, или 739 рублей в месяц.
«Проститутка», «А зачем? Я одного не могу понять, без каких-либо упреков. Просто ради удовольствия и интереса? Не думаю же я, что ради денег», «Не-е-е-ет, ты слишком хороша для такого дерьма», — написали поклонники.
Чуть позже запись с предложением платной услуги пропала со страницы бойца, а сама Мороз выложила скриншот с сообщением от Instagram о нарушении правил сообщества и своим комментарием по этому поводу.
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Марина Мороз — уроженка Днепропетровской области, в Instagram у нее более 2,5 тысячи публикаций. Есть пугающие снимки и видео с ринга, где спортсменка вся в крови, но большинство постов все же носит эротический характер, а также Мороз любит фотографироваться с щенками и котятами.