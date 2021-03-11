Украинский боец UFC Марина Мороз, являющаяся единственной представительницей своей страны в самом популярном промоушене, не стесняется демонстрировать свои прелести в Instagram, где ее обнаженку до сих пор бесплатно видели более 74 тысяч человек. Теперь девушка решила подзаработать на подобных снимках, о чем на днях стало известно из ее публикации

Полякова заявила, что Майдан спас Украину от Киркорова и Меладзе © Филипп Киркоров/Инстаграм

«Проститутка», «А зачем? Я одного не могу понять, без каких-либо упреков. Просто ради удовольствия и интереса? Не думаю же я, что ради денег», «Не-е-е-ет, ты слишком хороша для такого дерьма», — написали поклонники.

Чуть позже запись с предложением платной услуги пропала со страницы бойца, а сама Мороз выложила скриншот с сообщением от Instagram о нарушении правил сообщества и своим комментарием по этому поводу.

Читайте также: украинская певица Билык решила снять клип на Марсе.

Марина Мороз — уроженка Днепропетровской области, в Instagram у нее более 2,5 тысячи публикаций. Есть пугающие снимки и видео с ринга, где спортсменка вся в крови, но большинство постов все же носит эротический характер, а также Мороз любит фотографироваться с щенками и котятами.