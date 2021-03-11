В четверг, 11 марта, состоится заседание Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины, в ходе которого, по данным украинских СМИ, может быть принят ряд стратегически важных для государства вопросов, в том числе вопрос ареста одного из лидеров ОПЗЖ Виктора Медведчука и запрета Партии Шария.
«Мне кажется, что помимо всего прочего тут присутствует контекст внешнего управления. Причем не только управления, которое реализуется через прямые указания со стороны американцев и послов стран G7, но и внутренней цензурой украинской власти, которая страшнее внешней. Зеленскому и его технологам хочется понравиться Байдену и показать ему, что, мол, я свой», — отметил эксперт.
По словам политолога, для Зеленского нападки на Медведчука имеют дополнительную ценность, поскольку он думает, что понравится Байдену и привлечет позитивное внимание американцев.
«Чем закончится? Я думаю, они все же добьются разгрома ОПЗЖ. Они выведут их из активной политической жизни тем или иным способом», — добавил Рудяков.
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