Нападки на одного из лидеров ОПЗЖ Виктора Медведчука для Владимира Зеленского имеют дополнительную ценность, поскольку он думает, что привлечет ими внимание американцев, в частности, президента Джо Байдена. Об этом в комментарии Украина.ру рассказал директор украинского информационно-аналитического центра «Перспектива» Павел Рудяков

В четверг, 11 марта, состоится заседание Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины, в ходе которого, по данным украинских СМИ, может быть принят ряд стратегически важных для государства вопросов, в том числе вопрос ареста одного из лидеров ОПЗЖ Виктора Медведчука и запрета Партии Шария.

«Мне кажется, что помимо всего прочего тут присутствует контекст внешнего управления. Причем не только управления, которое реализуется через прямые указания со стороны американцев и послов стран G7, но и внутренней цензурой украинской власти, которая страшнее внешней. Зеленскому и его технологам хочется понравиться Байдену и показать ему, что, мол, я свой», — отметил эксперт.

Блицопрос: Павел Рудяков о заседании СНБО Украины © РИА Новости, Нина Зотина

«Чем закончится? Я думаю, они все же добьются разгрома ОПЗЖ. Они выведут их из активной политической жизни тем или иным способом», — добавил Рудяков.

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