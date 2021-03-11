Министр юстиции Украины Денис Малюська заявил, что Партия Шария наверняка хорошо подготовилась к судебным тяжбам, поэтому не ожидает легкого процесса. Об этом 11 марта он написал в Facebook

Министр отметил, что иск о запрете деятельности Партия Шария подали в Окружной административный суд Киева, основываясь на материалах, предоставленных органами прокуратуры и Службы безопасности Украины. Нормативное основание иска — статья 21 Закона Украины «О политических партиях в Украине».

«Мы не ожидаем, что дело будет простым и легким. Партия Шария выстроила хорошую юридическую защиту своей незаконной деятельности, грубо нарушая законодательство, но при этом пытаясь перекладывать всю ответственность за такие действия на формально посторонних лиц», — говорится в сообщении.

Первое заседание по делу состоится 6 апреля 2021. Анатолий Шарий в своем Telegram уже дал оценку словам Малюськи.

«Буду краток. Вы, господин министр, читали, что вы отправили в суд? Вы помните ваше же письмо с тем, что оснований для запрета партии нет? Вы Конституцию читали?» — обратился Шарий к чиновнику.

Уголовное дело против Шария: политическое преследование блогера ради запрета его партии © Facebook, Партія Шарія

Тогда он отметил, что для этого нужны законные основания, например, пропаганда свержения государственного строя.

Министр добавил, что, даже если суд обяжет рассмотреть запрет Партии Шария и «Оппозиционной платформы — За жизнь» (ОПЗЖ), позиция министерства останется неизменна.