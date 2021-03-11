Министр отметил, что иск о запрете деятельности Партия Шария подали в Окружной административный суд Киева, основываясь на материалах, предоставленных органами прокуратуры и Службы безопасности Украины. Нормативное основание иска — статья 21 Закона Украины «О политических партиях в Украине».
«Мы не ожидаем, что дело будет простым и легким. Партия Шария выстроила хорошую юридическую защиту своей незаконной деятельности, грубо нарушая законодательство, но при этом пытаясь перекладывать всю ответственность за такие действия на формально посторонних лиц», — говорится в сообщении.
Первое заседание по делу состоится 6 апреля 2021. Анатолий Шарий в своем Telegram уже дал оценку словам Малюськи.
«Буду краток. Вы, господин министр, читали, что вы отправили в суд? Вы помните ваше же письмо с тем, что оснований для запрета партии нет? Вы Конституцию читали?» — обратился Шарий к чиновнику.
В сентябре 2020 года Малюська заявил, что ведомство не будет запрещать никаких партий.
Тогда он отметил, что для этого нужны законные основания, например, пропаганда свержения государственного строя.
Министр добавил, что, даже если суд обяжет рассмотреть запрет Партии Шария и «Оппозиционной платформы — За жизнь» (ОПЗЖ), позиция министерства останется неизменна.