Технологи президента Украины Владимира Зеленского окончательно взяли курс на усиление репрессий в отношении его политических противников. Об этом в комментарии изданию Украина.ру рассказал директор украинского информационно-аналитического центра «Перспектива» Павел Рудяков

«Дело в том, что технологи Зеленского окончательно взяли курс на усиление репрессий в отношении политических противников, и это в первую очередь касается той части политического класса, которую представляет Виктор Медведчук», — отметил политолог.

Он добавил, что, если уж они пошли по этой «дорожке», значит, будут вынуждены идти дальше, «иначе зачем было это начинать».

Полностью прочесть мнение политолога можно здесь.

СНБО как «обходная технология» управления государством. Зеленский периода личной диктатуры © president.gov.ua Владиславом Сурковым. На опубликованной записи неизвестные обсуждают компромиссы, на которые готов пойти Петр Порошенко.

В тот же день Зеленский созвал внеочередное заседание Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) в связи с «необходимостью принятия оперативных решений по актуальным вопросам государственной безопасности».

До этого СНБО принял решение о введении санкций против Медведчука, его жены Оксаны Марченко и ряда лиц, среди которых есть граждане России. Также были введены ограничения против 19 юридических лиц, связанных с Медведчуком и Марченко. Причиной введения санкций стало расследование СБУ о финансировании терроризма.