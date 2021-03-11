Потребительская инфляция в годовом измерении ускорилась до 7,5%, что прежде всего связано с существенным подорожанием отдельных продуктов питания и топлива. Об этом 11 марта говорится в комментарии Национального банка Украины относительно инфляции

Отмечается, что в феврале увеличились темпы роста цен на обработанные продовольственные товары (до 7,2% г/г). Весомым фактором стал дальнейший перенос эффектов от низких прошлогодних урожаев на Украине и в мире.

Темпы удорожания непродовольственных товаров остались на уровне предыдущего месяца (2,6% г/г). Замедлилось повышение цен на фармацевтическую продукцию и автомобили. При этом ускорился рост стоимости бытовой техники, мебели, ювелирных изделий. Также замедлилось падение цен на домашний текстиль и электронику. Снижение цен на одежду и обувь замедлилось. На Украине снова взлетят цены на продукты: эксперты рассказали, что подорожает весной © РИА Новости, Рамиль Ситдиков | Перейти в фотобанк

Кроме того, темпы роста стоимости услуг незначительно ускорились (до 6,9% г/г). Рост цен на сырые продукты питания ускорился (до 9,7% г/г). Вследствие сокращения производства и увеличения стоимости кормов значительно подорожало мясо, в первую очередь курятина и говядина, а также молоко и яйца.

Цены на алкоголь продолжили расти, в частности, из-за повышения минимальных цен на игристые вина в январе. Рост цен на топливо возобновился (на 4,4% г/г по сравнению с падением на 4,7% г/г в январе) из-за повышения мировых цен на нефть и сохранения высокого спроса со стороны населения, отметили в НБУ.

Ранее сообщалось, что потребительские цены на Украине в феврале 2021 года по сравнению с январем выросли на 1%. В годовом измерении (к февралю 2020 года) инфляция ускорилась до 7,5%.