Следственный комитет Белоруссии завершил расследование уголовного дела в отношении блогера Сергея Тихановского Об этом 11 марта сообщает Sputnik Беларусь со ссылкой на пресс-службу ведомства

«Тихановскому предъявлено окончательное обвинение по четырем статьям Уголовного кодекса: за организацию массовых беспорядков, за разжигание социальной вражды, за воспрепятствование работе ЦИК, за организацию действий, грубо нарушающих общественный порядок», — сказал представитель Следственного комитета. Очевидец рассказал о просьбе Тихановского на встрече с Лукашенко в СИЗО © РИА Новости, Максим Блинов | Перейти в фотобанк

Оппозиционеру грозит наказание в виде 15 лет лишения свободы — согласно санкции самой тяжкой из статей.

Кроме того, по делу Тихановского проходит лидер незарегистрированного объединения «Народная грамада» Николай Статкевич и люди из его окружения.

По информации следствия, обвиняемые вели подготовку и организацию массовых беспорядков на протяжении длительного периода времени. Как утверждает следствие, ущерб от действий оппозиционеров составил более 3,5 млн рублей. На имущество и денежные средства обвиняемых наложен арест.

В рамках следствия по делу были допрошены обвиняемые, свидетели, потерпевшие, осмотрено более 160 единиц техники, к делу приобщены заключения более 70 экспертиз.

Создатель Youtube-канала «Страна для жизни» попытался выдвинуть свою кандидатуру на президентские выборы 2020 года в Белоруссии, однако ЦИК отказал ему в этом праве. В выборах главы государства приняла участие его супруга Светлана.

В мае 2020 года Тихановского задержали в Гродно. С тех пор он находится в СИЗО.