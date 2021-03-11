Свыше 250 тыс. граждан Украины в данный момент обладают видом на жительство в Польше, сообщило местное Управление по делам иностранцев, передает РИА Новости 11 марта

«Число граждан Украины, имеющих действительный вид на жительство в Польше, превысило 250 тысяч», — сказано в публикации.

Украинские гастарбайтеры рвутся в Польшу, хотя их там всё меньше ждут © Facebook, Томаш Гаврыш

Между тем число граждан Украины, желающих остаться в Польше на более длительный период, растет, рассказал представитель пресс-службы Управления по делам иностранцев Якуб Дудзяк.

«Об этом свидетельствует растущее число заявок на выдачу вида на жительство и группа лиц, уже имеющих такие документы», — пояснил он.

По данным статистики, из 250 тысяч граждан Украины, имеющих действительный вид на жительство, около 61% — люди в возрасте от 18 до 40 лет. Дети и подростки до 18 лет составляют около 12%.

Примерно 80% видов на жительство носят временный характер, они выдаются сроком на три года, как правило, в связи с трудовой деятельностью на территории республики.