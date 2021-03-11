Украинская власть будет поэтапно идти в сторону ареста одного из лидеров «Оппозиционной платформы – За жизнь» (ОПЗЖ) Виктора Медведчука и, вероятно, введет санкции против российского бизнеса, считает украинский политолог Руслан Бизяев. Об этом он рассказал изданию Украина.ру

По его мнению, «резких движений» по результатам предстоящего заседания СНБО совершено не будет.

«Вполне возможно, что будет идти процесс по закрытию Партии Шария. Что касается запрета ОПЗЖ, там есть определенная процедура. Для ареста любого народного депутата все-таки надо согласие Верховной Рады. Поэтому по процедурным моментам настолько резкого сценария я пока не предполагаю», — сказал эксперт.

Медведчука подвинули. Что дальше? © РИА Новости, Григорий Сысоев | Перейти в фотобанк

«Насколько я понимаю, возможно, будут введены санкции против тех компаний, которые ассоциируются с [российским предпринимателем Михаилом] Фридманом здесь, на Украине, например, против "Альфа-банка"», — добавил политолог.

Полностью прочесть мнение политолога можно здесь.

В четверг, 11 марта, состоится заседание Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины, в ходе которого, по данным украинских СМИ, может быть принят ряд стратегически важных для государства вопросов, в том числе вопрос ареста одного из лидеров ОПЗЖ Виктора Медведчука и запрета «Партии Шария».