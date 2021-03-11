«Мы получаем информацию о том, что на линии соприкосновения за последний месяц существенно повысилась напряженность. Любое повышение напряженности в таком горячем месте, оно, конечно, потенциально различными провокациями и, учитывая агрессивную позицию украинских вооруженных сил, конечно, мы испытываем обеспокоенность», — сказал он.
Пресс-секретарь президента РФ отметил, что большая ответственность в этой ситуации ложится на СМИ и призвал журналистов тщательно перепроверять информацию о действиях в зоне конфликта.
Ранее сообщалось, что на территории Донбасса все чаще фиксируются обстрелы со стороны украинских вооруженных сил или воинских формирований.
Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак заявил, что Украина доработала план мирного урегулирования конфликта в Донбассе, предложенный Францией и Германией, и теперь ждет его одобрения со стороны России. Однако в Кремле отметили, что не располагают информацией о существовании данного плана.