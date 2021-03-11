Рост напряженности на линии соприкосновения в Донбассе вызывает обеспокоенность и чреват провокациями, Кремль следит за ситуацией. Об этом 11 марта заявил пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков, передает РИА Новости

«Северный поток – 2»: США изучают возможности новых санкций, а Киеву нужно обострение конфликта на Донбассе, чтобы затормозить проект © РИА Новости, Nord Stream 2 / Aксель Шмидт/ Paul Langrock

Пресс-секретарь президента РФ отметил, что большая ответственность в этой ситуации ложится на СМИ и призвал журналистов тщательно перепроверять информацию о действиях в зоне конфликта.

Ранее сообщалось, что на территории Донбасса все чаще фиксируются обстрелы со стороны украинских вооруженных сил или воинских формирований.

Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак заявил, что Украина доработала план мирного урегулирования конфликта в Донбассе, предложенный Францией и Германией, и теперь ждет его одобрения со стороны России. Однако в Кремле отметили, что не располагают информацией о существовании данного плана.