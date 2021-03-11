Корреспонденты издания сообщили о том, что Скрипка владеет домом в селе Козаровичи Киевской области, а также имением в десяти километрах от Крещатика в Голосеевском лесу.
Второй особняк, по данным СМИ, обладает неоспоримым преимуществом — отсутствием соседей и близостью к лыжной трассе, конюшне и озеру.
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В прессе неоднократно появлялась информация, что эта территория — своеобразное «место силы» с положительной энергетикой. Журналисты отметили, что вокруг имения Скрипки нет никаких ограждений и заборов, кроме шлагбаума на въезде.