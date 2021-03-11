По информации журналистов, лидер украинской группы «Вопли Видоплясова» Олег Скрипка предпочитает жить за городом и имеет в своем распоряжении два роскошных поместья. Все подробности о собственности музыканта собраны в видео, опубликованном 10 марта на YouTube-канале Кyiv Live

Риелтор оценил примерную стоимость особняка Ротару под Киевом © РИА Новости, Екатерина Чеснокова | Перейти в фотобанк

Второй особняк, по данным СМИ, обладает неоспоримым преимуществом — отсутствием соседей и близостью к лыжной трассе, конюшне и озеру.

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В прессе неоднократно появлялась информация, что эта территория — своеобразное «место силы» с положительной энергетикой. Журналисты отметили, что вокруг имения Скрипки нет никаких ограждений и заборов, кроме шлагбаума на въезде.