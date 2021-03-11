Спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков оценил вероятность досрочных парламентских выборов. Об этом 11 марта он рассказал в интервью «РБК-Украина»

«Юридических оснований для "досрочки" нет, потому что Рада работает, Кабмин работает, коалиция существует в формате монобольшинства. То есть, оснований для роспуска нет», — сказал он.

Спикер парламента Украины Дмитрий Разумков примеряется к президентству © rada.gov.ua

2 марта Центральная избирательная комиссия завершила регистрацию кандидатов на довыборы в Раду в одномандатных округах №50 и №87. Баллотироваться в парламент будут 34 кандидата.

Всего документы на регистрацию подали 64 гражданина. При этом на 30 заявлений Центризбирком ответил отказом.