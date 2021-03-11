«Юридических оснований для "досрочки" нет, потому что Рада работает, Кабмин работает, коалиция существует в формате монобольшинства. То есть, оснований для роспуска нет», — сказал он.
Также Разумков считает, что на сегодняшний день ни у одной политической силы нет полной готовности к избирательной кампании. По его словам, кто-то по структуре не сможет это обеспечить, кто-то — финансово. Остальные нуждаются в усилении электората и медийной популярности.
2 марта Центральная избирательная комиссия завершила регистрацию кандидатов на довыборы в Раду в одномандатных округах №50 и №87. Баллотироваться в парламент будут 34 кандидата.
Всего документы на регистрацию подали 64 гражданина. При этом на 30 заявлений Центризбирком ответил отказом.