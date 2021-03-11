Окружной административный суд Киева (ОАСК) открыл производство по иску Министерства юстиции Украины по поводу запрета деятельности «Партии Шария». Об этом 11 марта сообщила пресс-служба ОАСК

«Истец просит суд истребовать у Службы безопасности Украины выводы экспертов, указанные в письме Минюста от 4 марта 2021 года о противоправной деятельности политической партии, и запретить деятельность "Партии Шария"», — говорится в сообщении.

Суд рассмотрит дело по правилам упрощенного искового производства с вызовом сторон.

Уголовное дело против Шария: политическое преследование блогера ради запрета его партии © Facebook, Партія Шарія

Ранее Служба безопасности Украины сообщила, что подозревает блогера Анатолия Шария по делу о государственной измене и разжигании национальной вражды.

По словам следователей, он якобы осуществлял «противоправную деятельность в ущерб национальной безопасности Украины в информационной сфере».

В связи с этим Министерство юстиции обратилось в суд с требованием запретить деятельность «Партии Шария».

Шарий не жил на Украине последние девять лет, сейчас живет в одной из стран ЕС и имеет статус политического беженца в Литве.