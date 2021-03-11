«Истец просит суд истребовать у Службы безопасности Украины выводы экспертов, указанные в письме Минюста от 4 марта 2021 года о противоправной деятельности политической партии, и запретить деятельность "Партии Шария"», — говорится в сообщении.
Суд рассмотрит дело по правилам упрощенного искового производства с вызовом сторон.
Заседание назначено на 6 апреля 2021 года.
Ранее Служба безопасности Украины сообщила, что подозревает блогера Анатолия Шария по делу о государственной измене и разжигании национальной вражды.
По словам следователей, он якобы осуществлял «противоправную деятельность в ущерб национальной безопасности Украины в информационной сфере».
В связи с этим Министерство юстиции обратилось в суд с требованием запретить деятельность «Партии Шария».
Шарий не жил на Украине последние девять лет, сейчас живет в одной из стран ЕС и имеет статус политического беженца в Литве.