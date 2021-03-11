Вице-премьер, министр по вопросам временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников назвал «главную ошибку» России, касающуюся конфликта в Донбассе. Об этом он рассказал в интервью изданию «Обозреватель», опубликованном 11 марта

Украинский гамбит: чем для Киева и Москвы закончится новая война на Донбассе © Facebook, Операція об'єднаних сил

Он также отметил, что не верит в реальную угрозу Украине со стороны России, так как обострение не выгодно Москве. Россияне, по его мнению, чаще руководствуются прагматическими соображениями, при этом часто ошибаются.

«Главная их ошибка — они так и не научились понимать Украину», — сказал Резников.

Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.