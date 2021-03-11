После возможного ухода главы Офиса президента Андрея Ермака с должности после публикации фильма Bellingcat по «Вагнергейту» на его место будут претендовать несколько человек. Возможных кандидатов назвал 11 марта Telegram-канал «Женщина с косой»

Непоправимый ущерб. Bellingcat готовит расследование по провальной спецоперации с «ЧВК Вагнер» © кадр из видео задержания

«Нардеп [от "Слуги народа"] Ирина Верещук и глава СНБО Алексей Данилов. Эти две фамилии уже обсуждаются в кулуарах, как те, что, возможно, будут представлены среди остальных топ-претендентов в шорт-листе», — говорится в сообщении.

Украинский журналист Дмитрий Гордон, который на днях предрек Украине тяжелые испытания, 10 марта в эфире «Эха Москвы» связал их с выходом фильма исследовательской организации Bellingcat о 33 «вагнеровцах».

По информации журналиста, фильм будет обнародован 15 марта или позднее.

В конце июля 2020 года в разгар избирательной кампании в Белоруссии были задержаны 33 гражданина России, которых глава КГБ республики назвал сотрудниками «российской ЧВК».

Впоследствии выяснилось, что провокация была подстроена Службой безопасности Украины с целью вывезти в страну тех из них, кто якобы принимал участие в событиях в Донбассе.