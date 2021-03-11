Участники передачи «Дизель-шоу» по примеру мэра Ивано-Франковска в новом выпуске передачи пофантазируют на тему секс-туризма на Украине. Об этом артисты написали в Instagram комик-студии 10 марта

«Для пенсионеров скидка будет?»: украинцев ошарашило предложение мэра Ивано-Франковска © Руслан Марцинкив/Фейсбук

«Хах, до чего наша страна докатилась», «Ждем с нетерпением», «Играйте в России, вас здесь любят», — написали артистам в комментариях.

Кроме того, в выпуске планируется «участие» королевы Елизаветы II, которая завела аккаунт в TikTok.

Ранее в соцсетях стало популярным видео, в котором пара занимается сексом на смотровой площадке Ратуши Ивано-Франковска. Мэр города Руслан Марцинкив отреагировал на ролик — предложил сделать публичный секс на территории города платным (по 100 тыс. грн) и направить средства на реставрацию ратуши.