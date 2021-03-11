«Бизнес-идея — "продавать" секс на городской ратуше — сделала мэра Ивано-Франковска звездой! Мы не могли пройти мимо такого яркого события и решили немного пофантазировать на эту пикантную тему. Какие госструктуры решили по примеру мэрии организовать у себя секс-туризм, смотрите в эту пятницу в новом выпуске "Дизель-шоу"!» — говорится в анонсе.
«Хах, до чего наша страна докатилась», «Ждем с нетерпением», «Играйте в России, вас здесь любят», — написали артистам в комментариях.
Кроме того, в выпуске планируется «участие» королевы Елизаветы II, которая завела аккаунт в TikTok.
Ранее в соцсетях стало популярным видео, в котором пара занимается сексом на смотровой площадке Ратуши Ивано-Франковска. Мэр города Руслан Марцинкив отреагировал на ролик — предложил сделать публичный секс на территории города платным (по 100 тыс. грн) и направить средства на реставрацию ратуши.