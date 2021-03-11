Экс-президент Украины, лидер партии «Европейская солидарность» Петр Порошенко призвал Всемирный экономический форум (ВЭФ) исправить информацию о том, что княгиня Ольга была основательницей России. Он написал об этом на своей странице в Facebook 11 марта

Платон, Черчилль и княгиня Ольга научат украинцев демократии © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

Он отметил, что княгиня Ольга действительно была выдающейся правительницей, осуществившей первую государственную реформу и положившую начало установлению прочных дипломатических связей с Западной Европой. Однако, как напомнил экс-президент, Киевская Русь существовала на территории современных Украины, Белоруссии и России.

«Потому княгиня Ольга никак не может считаться прародительницей Российской Федерации, ведь Московское княжество было основано лишь спустя более 300 лет после ее смерти», — написал Порошенко.

По его мнению, в данном случае Всемирный экономический форум стал «элементом вражеской пропаганды». Он призвал команду ВЭФ исправить ошибки и тщательно проверять свои источники.

Княгиня Ольга правила Киевской Русью с 945 по 960 год в качестве регента при малолетнем сыне Святославе после гибели ее мужа, киевского князя Игоря Рюриковича. Первая из правителей Руси приняла христианство. Была возведена в лик святой равноапостольной Русской православной церкви.