«К 8 Марта уважаемый мной Всемирный экономический форум опубликовал список из шести женщин, которые изменили мировую историю. Почетно, что в этот список вошла и наша княгиня Ольга… Представьте мое возмущение, когда я прочитал, что Всемирный форум именует нашу княгиню российской правительницей и основоположницей современной России. А ее мужа, князя Игоря, решили окрестить Иваном», — заявил Порошенко.
Он отметил, что княгиня Ольга действительно была выдающейся правительницей, осуществившей первую государственную реформу и положившую начало установлению прочных дипломатических связей с Западной Европой. Однако, как напомнил экс-президент, Киевская Русь существовала на территории современных Украины, Белоруссии и России.
«Потому княгиня Ольга никак не может считаться прародительницей Российской Федерации, ведь Московское княжество было основано лишь спустя более 300 лет после ее смерти», — написал Порошенко.
По его мнению, в данном случае Всемирный экономический форум стал «элементом вражеской пропаганды». Он призвал команду ВЭФ исправить ошибки и тщательно проверять свои источники.
Княгиня Ольга правила Киевской Русью с 945 по 960 год в качестве регента при малолетнем сыне Святославе после гибели ее мужа, киевского князя Игоря Рюриковича. Первая из правителей Руси приняла христианство. Была возведена в лик святой равноапостольной Русской православной церкви.