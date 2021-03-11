Совет национальной безопасности и обороны Украины рассмотрит возможность введения санкций против крупнейших бизнесменов и белорусских чиновников. Об этом 11 марта говорится в официальном ответе Офиса президента Украины на запрос депутата Рады от «Европейской солидарности» Алексея Гончаренко, который обнародовал его в Telegram

«Сообщаем, что ваше депутатское обращение относительно введения ограничительных мер (санкций) в отношении отдельных граждан Республики Беларусь направлено в аппарат Совета национальной безопасности и обороны Украины для рассмотрения и информирования вас о результатах», — говорится в сообщении.

СНБО как «обходная технология» управления государством. Зеленский периода личной диктатуры © president.gov.ua

Вместе с тем Украина не поддержала санкции Евросоюза против Лукашенко и еще 14 белорусских чиновников, введенные 6 ноября.

Очередное заседание СНБО состоится в четверг, 11 марта.