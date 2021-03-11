«Сообщаем, что ваше депутатское обращение относительно введения ограничительных мер (санкций) в отношении отдельных граждан Республики Беларусь направлено в аппарат Совета национальной безопасности и обороны Украины для рассмотрения и информирования вас о результатах», — говорится в сообщении.

СНБО как «обходная технология» управления государством. Зеленский периода личной диктатуры
СНБО как «обходная технология» управления государством. Зеленский периода личной диктатуры
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Ранее Украина присоединилась к решению Совета Евросоюза от 2 октября о введении ограничительных мер против 40 официальных лиц Белоруссии, считая, что они фальсифицировали результаты выборов.

Вместе с тем Украина не поддержала санкции Евросоюза против Лукашенко и еще 14 белорусских чиновников, введенные 6 ноября.    

Очередное заседание СНБО состоится в четверг, 11 марта. 