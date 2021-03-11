Заседания СНБО стали способом проинформировать руководителей украинских органов власти о решениях, принятых президентом. Об этом в своей статье пишет автор издания Украина.ру Василий Стоякин

«Сейчас заседания СНБО стали способом проинформировать руководителей органов власти о решениях, принятых президентом. Решение СНБО — чистая формальность. Не является формальностью указ президента, которым это решение вводится в действие. Но исполнение указа возлагается на обычные органы государственной власти», — отмечает автор.

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«Так что не исключено, что некоторые указы будут приниматься даже без одобрения СНБО (но вот кто их исполнять-то будет?)», — добавил автор.

Подробнее о том, какими полномочиями обладает СНБО, читайте в статье на сайте Украина.ру.

В четверг, 11 марта, состоится заседание Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины, в ходе которого, по данным украинских СМИ, может быть принят ряд стратегически важных для государства вопросов, в том числе вопрос ареста одного из лидеров ОПЗЖ Виктора Медведчука и запрета «Партии Шария».