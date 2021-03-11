Врач и ученый из Института биохимии Национальной академии наук (НАН) Украины Владимир Галицкий заявил, что пик заболеваемости СOVID-19 на фоне новой волны коронавируса ожидается в начале апреля и будет значительно стремительнее, чем осенью. Его слова 11 марта приводятся на сайте НАН

По мнению ученого, весенняя волна заболеваемости продлится до середины мая, а ее пик зафиксируют в начале апреля. При этом суточный прирост новых подтвержденных случаев коронавируса может достичь 40 тысяч, а число летальных случаев — до 1 тысячи. Коронавирус: на Украине снова резкий скачок заболеваемости © РИА Новости, Игорь Маслов | Перейти в фотобанк

«Интенсивное проведение прививок могло бы помешать стремительному развитию эпидемии в Украине. Чтобы сорвать весеннюю волну заболеваемости, в данный момент следовало бы вакцинировать уже около 50-70% населения, однако темпы вакцинации у нас, к сожалению, очень невысокие», — заявил он.

В частности, Галицкий выступил за введение на Украине жесткого карантина с остановкой работы общественного транспорта.

Также ученый советует гражданам не ездить в общественном транспорте, не посещать массовые мероприятия, спортзалы, развлекательные центры и заведения питания. Кроме того, он советует избегать всех необязательных контактов и носить респираторы со степенью защиты FFP3 и защитные очки. По возможности — вакцинироваться.

На Украине ситуация с коронавирусом остается напряженной. Текущий карантин продлен до апреля. Страна вышла из жесткого локдауна с 24 января. Массовая вакцинация началась 24 февраля. Пока в страну поступили 500 тысяч доз вакцины Covishield. Очередная партия ожидается в начале марта.