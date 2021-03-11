Из-за распространения коронавируса в Одессе 1 апреля вновь отменят традиционное первоапрельское шествие, а также не установят сцену для празднования Юморины. Об этом директор Департамента культуры и туризма горсовета Одессы Татьяна Маркова 10 марта сказала в интервью телеканалу «Первый городской»

«К сожалению, мы получили информацию о начавшейся третьей волне коронавируса, и мы должны свернуть все те активности, которые были запланированы. Увы, мы не можем провести Юморину в том смысле, как мы привыкли», — сказала Маркова.

Несмотря на это, по словам Марковой, в городе состоятся праздничные флешмобы, по городу проедут трамваи с оркестром и клоунами. Кроме того, в центре Одессы разместят тематические фотозоны. Ученый предрек Украине катастрофу из-за третьей волны COVID-19 © РИА Новости, Александр Кондратюк | Перейти в фотобанк

Однако массовые мероприятия, в том числе праздничные шествия и концертная программа, отменяются.

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В Одесской области за 10 марта выявили 588 случаев инфицирования коронавирусом.

Ранее, 1 апреля 2020 года, из-за пандемии коронавируса Юморину пришлось провести в видеоформате.