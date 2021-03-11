«К сожалению, мы получили информацию о начавшейся третьей волне коронавируса, и мы должны свернуть все те активности, которые были запланированы. Увы, мы не можем провести Юморину в том смысле, как мы привыкли», — сказала Маркова.
Несмотря на это, по словам Марковой, в городе состоятся праздничные флешмобы, по городу проедут трамваи с оркестром и клоунами. Кроме того, в центре Одессы разместят тематические фотозоны.
Однако массовые мероприятия, в том числе праздничные шествия и концертная программа, отменяются.
На Украине растет заболеваемость COVID-19. Медики и чиновники сообщают о наступлении третьей волны заболеваемости.
В Одесской области за 10 марта выявили 588 случаев инфицирования коронавирусом.
Ранее, 1 апреля 2020 года, из-за пандемии коронавируса Юморину пришлось провести в видеоформате.