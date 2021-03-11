Подконтрольный украинскому олигарху Ринату Ахметову банк запугал девятилетнего мальчика. Об этом на днях сообщил Telegram-канал «Честный список»

Депутат Госдумы: Крымчан мучают украинские коллекторы © РИА Новости, Наталья Селиверстова | Перейти в фотобанк

Маме мальчика удалось выяснить, что четыре года назад номер принадлежал другому человеку, а затем оператор продал его в стартовом пакете. Однако коллекторов это не убедило, они продолжили звонить и угрожать ребенку отобрать имущество.

После долгих разбирательств и жалоб матери ребенка в банке пообещали решить проблему.

Украинские коллекторы отличились не в первый раз. Так, осенью жительницу Пологовского района Запорожской области коллекторы запугивали похоронным маршем по телефону. Другая жительница Запорожья рассказывала, что коллекторы шантажировали ее свекровь угрозами разместить фейковые порнофото в объявлениях «девочек по вызову» с контактами «жертвы».