Весна — самое время для приведения тела к пляжным формам, однако торопиться и истязать себя диетами, часто приносящими исключительно вред здоровью, не стоит, напомнили украинские медики. Такая информация 10 марта появилась на странице Центра общественного здоровья при Минздраве Украины в Facebook

В ведомстве таким образом решили напомнить жителям Украины, что к похудению нужно подходить с умом, начиная с расчетов. А именно — вычисления индекса массы тела (ИМТ), сделать это можно на специальном калькуляторе, который можно найти в интернете, а также обязательно измерить окружность талии.

Вместо пилона капельница: дочь Поляковой устроила танцы в больнице © Мария Полякова/Инстаграм

«Учтите свою наследственность, гормональные нарушения, возможно, вы долго лечились антибиотиками или у вас недостаточная почечная фильтрация, начало менопаузы, хронический стресс и недосыпание. Все это может негативно отражаться на вашем теле, а соответственно, и на самочувствии и состоянии здоровья в целом», — почеркнули в ведомстве.

Все эти показатели, уверены в Минздраве, может проверить только врач, к которому и стоит обратиться с желанием похудеть.

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В то же время врачи напомнили, что все должно быть в балансе, и лишний вес не менее опасен для организма, чем его недобор. Лишние килограммы могут не только привести к хроническим заболеваниям, но и значительно сократить продолжительность жизни.

«Чтобы чувствовать себя здоровым — стоит не только соблюдать здоровые привычки в питании и регулярной физической активности, а также следить качеством вашего сна, поддерживать водный баланс, меньше подвергаться стрессам и следить за своим ментальным здоровьем», — прокомментировали в Центре общественного здоровья.

По данным Всемирной организации здравоохранения, на Украине от ожирения страдает чуть более 24% населения, то есть каждый четвертый гражданин.