«Будет либо задержание, либо возбуждение уголовных дел против Андрея Деркача, который сотрудничал с Робертом Джулиани, адвокатом Дональда Трампа», — отметил Царев.
Он добавил, что задержания указанных политиков остаются под вопросом, а вот закрыть ОПЗЖ и «Партию Шария» у Зеленского вполне может получиться.
«Механизмы для этого есть, желание и политическая воля есть, международная поддержка есть», — заключил экс-нардеп.
В четверг, 11 марта, состоится заседание Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины, в ходе которого, по данным украинских СМИ, может быть принят ряд стратегически важных для государства вопросов, в том числе вопрос ареста одного из лидеров ОПЗЖ Виктора Медведчука и запрета «Партии Шария».
С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.