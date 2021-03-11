Президент Украины Владимир Зеленский планирует задержание нардепа Андрея Деркача и одного из лидеров «Оппозиционной платформы — За жизнь» (ОПЗЖ) Виктора Медведчука, считает бывший депутат Верховной Рады Олег Царев. Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру

«Будет либо задержание, либо возбуждение уголовных дел против Андрея Деркача, который сотрудничал с Робертом Джулиани, адвокатом Дональда Трампа», — отметил Царев.

Медведчука подвинули. Что дальше? © РИА Новости, Григорий Сысоев | Перейти в фотобанк

«Механизмы для этого есть, желание и политическая воля есть, международная поддержка есть», — заключил экс-нардеп.

В четверг, 11 марта, состоится заседание Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины, в ходе которого, по данным украинских СМИ, может быть принят ряд стратегически важных для государства вопросов, в том числе вопрос ареста одного из лидеров ОПЗЖ Виктора Медведчука и запрета «Партии Шария».

С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.