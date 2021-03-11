На реках Волынской области Украины катастрофически поднялся уровень воды. Об этом на днях рассказали в программе «Джедаи» на канале «2+2»

Жители сел на Волыни опасаются наводнения из-за подъема уровня воды в реках области.

Сообщается, что подтопило уже 25 тыс. гектаров пастбищ и сенокосов. В затопленных селах практически прекращено движение транспорта. В Волынской области первой коронавирусом заболела 7-летняя девочка © РИА Новости, Валерий Титиевский | Перейти в фотобанк

При этом коммунальщики винят в недальновидности местных жителей, которые строили дома в низинах на берегу реки Стоход. Почти целыми днями им приходится откачивать с их участков воду с помощью техники.

«Если уровень воды еще на 20 сантиметров поднимется, будет подтопление самого здания. Здесь вина самих жителей, которые строятся там, где не нужно строиться», — заявил журналистам начальник Любешовского эксплуатационного участка Виктор Крысько.

Синоптики отмечают, что есть опасность возникновения чрезвычайной ситуации. В случае ЧС чиновники обещают предоставить не менее 3 млн гривен для оказания помощи местным жителям.

Ранее, летом 2020 года, от наводнения серьезно пострадали Ивано-Франковская, Черновицкая, Тернопольская, Львовская и Закарпатская области Украины.