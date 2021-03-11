Власти Житомира отказались останавливать работу общественного транспорта, несмотря на то что город попал в «красную» зону карантина по COVID-19. Такое решение 10 марта приняла городская комиссия по вопросам ТЭБ и ЧС, сообщил местный горсовет

Ивано-Франковск забил тревогу из-за ситуации с COVID-19 © РИА Новости, Илья Питалев | Перейти в фотобанк

«Изменений в работе общественного транспорта не будет. Согласуются дальнейшие решения и пути организации перевозок. Соответствующая информация будет размещена на сайте Житомирского городского совета в скором времени», — говорится в сообщении.

В зависимости от уровня заражения COVID-19 на Украине установлены четыре зоны эпидемиологической опасности: «зеленая», «желтая», «оранжевая» и «красная». В «красной» зоне запрещается работа общественного транспорта, посещение образовательных учреждений, деятельность ТРЦ, кафе и ресторанов.

На сегодняшний день в Житомире лабораторно подтверждены 55 827 случаев COVID-19, выздоровели 45 617 человек, 907 — умерли.