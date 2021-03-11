На Украине действует так называемый адаптивный карантин, ограничительные меры варьируются для каждого региона исходя из ситуации с заболеваемостью. С 3 марта Житомирская область находится в «красной», наиболее тяжелой, карантинной зоне.
«Изменений в работе общественного транспорта не будет. Согласуются дальнейшие решения и пути организации перевозок. Соответствующая информация будет размещена на сайте Житомирского городского совета в скором времени», — говорится в сообщении.
В зависимости от уровня заражения COVID-19 на Украине установлены четыре зоны эпидемиологической опасности: «зеленая», «желтая», «оранжевая» и «красная». В «красной» зоне запрещается работа общественного транспорта, посещение образовательных учреждений, деятельность ТРЦ, кафе и ресторанов.
На сегодняшний день в Житомире лабораторно подтверждены 55 827 случаев COVID-19, выздоровели 45 617 человек, 907 — умерли.