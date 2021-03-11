Языковой омбудсмен Тарас Кремень хочет обратиться в Министерство образования Украины с просьбой провести служебное расследование из-за торжественного открытия женского туалета к 8 Марта в Государственном университете телекоммуникаций в Киеве. Об этом 10 марта он сообщил в своем Facebook

Со стихами и шампанским: на Украине торжественно открыли женский туалет — видео © РИА Новости, Виталий Белоусов | Перейти в фотобанк

Пользователи бурно отреагировали на его пост.

«Какой позор», «Стыд и позор. То, что должно быть обязательно, преподносят на блюдечке и пафосно. Сошли с ума», «Маразм рулит. Еще бы президента позвали», — возмутились они в комментариях.

На днях в киевском университете к 8 Марта открыли отремонтированный женский туалет. Там провели торжественную церемонию с перерезанием ленты, стихами и шампанским. Таким образом руководство вуза решило поздравить всех женщин, которые учатся или работают в корпусе.