«Поражен такими "праздничными" событиями в государственном вузе, в котором открытию женских уборных, сопровождающемуся административным ленточно-перерезательным пафосом с лирическими выкрутасами, в Украине должен быть положен конец. Как Уполномоченный, подготовил обращение в Министерство образования и науки Украины с целью проведения служебного расследования по факту зафиксированного "действа"», — написал Кремень.
Пользователи бурно отреагировали на его пост.
«Какой позор», «Стыд и позор. То, что должно быть обязательно, преподносят на блюдечке и пафосно. Сошли с ума», «Маразм рулит. Еще бы президента позвали», — возмутились они в комментариях.
На днях в киевском университете к 8 Марта открыли отремонтированный женский туалет. Там провели торжественную церемонию с перерезанием ленты, стихами и шампанским. Таким образом руководство вуза решило поздравить всех женщин, которые учатся или работают в корпусе.